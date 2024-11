Verschwundenes Baby in Wien tot in Müllcontainer gefunden: Mutter gesteht Tat

Nach dem Fund eines toten Babys am Freitag in einem Abfallcontainer in Wien gestand die Mutter des Kindes die Tat. Als Motiv gab die Frau „familiäre Probleme“ an. Auch das Obduktionsergebnis liegt mittlerweile vor. Als Todesursache wird eine stumpfe Gewalteinwirkung angegeben.