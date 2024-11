14-Jähriger soll in Landecker Stall mit Messer auf Kuh eingestochen haben

Landeck – Wegen des Verdachts der Tierquälerei ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 14-Jährigen in Landeck. Der Jugendliche wird verdächtigt, am Samstagnachmittag in einen Kuhstall eingedrungen zu sein und dort eine Kuh zwei Mal mit einem Messer gestochen zu haben. Das Tier wurde schwer verletzt.