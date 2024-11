Schwerer Arbeitsunfall in Jenbach: 34-Jähriger trennt sich mit Fräsmaschine Hand ab

Aus bis dato unbekannter Ursache kam ein 34-jähriger Arbeiter am Freitag mit seiner Hand in eine Fräsmaschine. Der Mann trennte sich dabei die Hand ab. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Jenbach – Am frühen Freitagabend gegen 19.45 Uhr war laut Polizei ein 34-jähriger Arbeiter in einem Betrieb in Jenbach mit der Beobachtung einer vollautomatischen Fräsmaschine beschäftigt, um diese bei eventuellen Störungen abschalten zu können.