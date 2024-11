Steiermark hat gewählt: Erdrutschsieg für die FPÖ, ÖVP verliert massiv

Graz – Die FPÖ hat bei der Landtagswahl in der Steiermark am Sonntag mit großem Abstand Platz eins erobert. Laut einer aktualisierten APA/ORF/Foresight-Hochrechnung kommen die Freiheitlichen auf 35,3 Prozent – vor der ÖVP mit 26,6 Prozent. Dahinter liegt die SPÖ mit 21,8 Prozent. Die Grünen kommen auf nur mehr 6,1 Prozent. Die NEOS liegen bei 5,8 Prozent, die KPÖ bei 4,0 Prozent. Die NEOS sind nun fix im Landtag, weiter zittern um einen Einzug muss die KPÖ.

Beim Urnengang 2019 war die ÖVP mit großem Abstand auf Platz eins gekommen: Damals erreichte die Volkspartei 36,05 Prozent. Platz zwei ging mit Respektabstand an SPÖ, die mit 23,02 ein historisches Minus einfuhr. Die FPÖ lag bei nur 17,49 Prozent. Die Grünen konnten damals mit 12,08 Prozent ihr Rekordergebnis in der Grünen Mark verzeichnen. Die KPÖ lag bei 5,99 Prozent, die NEOS kamen auf 5,37 Prozent.

Entscheidend für den Einzug in den Landtag ist in der Steiermark keine Prozent-Hürde sondern, dass man in einem der Wahlkreise ein Grundmandat erlangt. Grüne, NEOS und KPÖ hoffen in Graz darauf.