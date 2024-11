Inzinger Ringer verabschiedeten nach verlorenem Finale eine Vereinslegende

Die Folge ist bekannt: Inzing stand zuletzt vier Mal in Serie im Finale und holte vor zwei Jahren als erster Tiroler Ringer-Verein den Bundesliga-Titel. Was Krug am meisten freut: „Wir haben das mit unseren eigenen Ringern geschafft. Ich kann mich noch gut erinnern, wie zum Beispiel ein Daniel Gastl einst in die Kampfmannschaft gekommen ist. Diesen Weg mit den Jungen zu gehen, bis sie Routiniers sind, fühlt sich sehr speziell an.“ Für die Zukunft appelliert er auch an die Tiroler Wirtschaft: „Unterstützt die Inzinger Ringer noch bisschen mehr. Es kann doch nicht sein, dass Salzburg vor Tirol liegt.“