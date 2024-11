Rechtspopulist in Rumänien-Wahl voran, Premier in Stichwahl

Bei der Präsidentenwahl in Rumänien kommt überraschend der rechtsextreme Parteilose Calin Georgescu auf Platz eins. Ministerpräsident Marcel Ciolacu von der Sozialdemokratischen Partei (PSD) liegt auf Platz zwei. Das teilte das Zentrale Wahlbüro in der Nacht auf Montag nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen mit. Demnach kam Georgescu auf 22 Prozent der Stimmen, während Ciolacu bei 20,7 Prozent lag. Die Entscheidung fällt damit bei der Stichwahl am 8. Dezember.

Trotz des überraschend knappen Ergebnisses könnten die Wahlchancen von Ciolacu gestiegen sein, weil er es in der Stichwahl wohl mit dem Rechtsextremisten Georgescu und nicht mit der bürgerlichen Kandidatin Lasconi zu tun bekommen wird. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatten sozialdemokratische Bewerber bei rumänischen Präsidentenwahlen nämlich immer den Kürzeren gegen bürgerliche Kandidaten gezogen.

Die knapp 19.000 Wahllokale im Land öffneten um 06.00 Uhr MEZ und schlossen um 20.00 Uhr MEZ. Im Ausland ließen die rumänischen Behörden diesmal 950 Wahllokale einrichten, darunter 17 in Österreich - nämlich sechs in Wien, jeweils zwei in Salzburg, Graz und Linz sowie je eines in Eisenstadt, Sankt Pölten, Bregenz, Innsbruck und Klagenfurt.