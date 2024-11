Links-Kandidat Orsi gewinnt Präsidentschaftswahl in Uruguay

Der Linkskandidat Yamandú Orsi hat die Präsidentschaftswahl in Uruguay gewonnen. Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmbezirke lag Orsi nach offiziellen Angaben vom Sonntag mit 49,3 Prozent vor dem konservativen Kandidaten Alvaro Delgado, der 46,4 Prozent der Stimmen erhielt. Der amtierende konservative Präsident Luis Lacalle Pou gratulierte Orsi zum Wahlsieg und bot seine Unterstützung für den Übergangsprozess an.

Orsi erklärte, keinen radikalen Kurswechsel vornehmen zu wollen. In einer Rede vor Anhängern kündigte der Wahlsieger an, er werde "immer wieder" zum nationalen Dialog aufrufen, "um die besten Lösungen zu finden". Trotz einiger Herausforderungen wie hoher Lebenshaltungskosten und steigender Kriminalität verlief der Wahlkampf in dem südamerikanischen Land weitgehend spannungsfrei. Uruguay gilt als relativ wohlhabend und politisch stabil.