Weiter Ringen um Sozialwirtschaft-Kollektivvertrag

Nach Kundgebungen und sechsminütigen Arbeitsunterbrechungen - wegen der geforderten Erhöhung um 6,1 Prozent - gehen am Montag die Verhandlungen für den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft weiter. Die dritte Runde zwischen Gewerkschaften und Dienstgebern startet am Vormittag in der ÖGB-Zentrale. Weitere Kampfmaßnahmen danach sind nicht ausgeschlossen.