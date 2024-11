Vorsorge in Tirol – Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Walter Peer: Die Situation ist ernst. Österreichische Männer gehen im Schnitt mit 62, Frauen mit 60 Jahren in Pension. Vor 50 Jahren war das Pensionsantrittsalter ähnlich hoch, doch damals war die Lebenserwartung deutlich niedriger. Heute leben Menschen im Durchschnitt über 20 Jahre länger und diese Zeit verbringen sie in der Pension, das muss finanziert werden. Schon heute braucht es jeden 4. Steuer-Euro, um das Pensionssystem zu stützen. Ohne weitere Steuerreform wird das langfristig nicht leistbar sein. Die Babyboomer-Generation geht die kommenden Jahre ebenfalls in Pension, womit unseres Pensionssystem weiter unter Druck gerät.

Peer: In Tirol arbeiten mehr als die Hälfte der Frauen in Teilzeit, meist, weil sie Familie und Beruf nur so unter einen Hut bringen. Aber die „Teilzeitfalle“ schnappt erst im Alter zu. Im Erwerbsleben ist der Netto-Einkommensunterschied oft nicht so hoch, doch die Pension wird auf Basis des Bruttogehalts berechnet. Fehlende Beitragszeiten können so in der Pension zu Lücken von 25 bis 30 Prozent führen – und dann ist es zu spät, diese finanzielle Lücke zu schließen. Besonders besorgniserregend: In Österreich sind Frauen im Alter dreimal so oft von Armut betroffen wie Männer.