Zeigen Sie Geschmack: mit Weingeschenken von Gottardi

Feine Weine aus Österreich und der ganzen Welt in großer Auswahl finden Genussmenschen bei Gottardi in der Innsbrucker Heiliggeiststraße 10 – und dazu beste Wein-Fachberatung und attraktive Services.

Vor allem aber zur Weihnachtszeit begleitet so manch köstliches Fläschchen ein gemütliches Beisammensein. Und auch ein elegantes Festessen kommt ohne dazu passende Weinbegleitung kaum aus. Aber auch als Geschenk ist Wein immer eine gute Idee. Denn wer vollendeten – in edlen Flaschen verpackten – Genuss verschenkt, zeigt Geschmack und öffnet für jemanden anderen eine Welt voller feiner Aromen und Facetten – Qualität vorausgesetzt. Die gibt es beim erfahrenen Weinhandelshaus Gottardi in Form eines reichhaltigen Sortiments von über 400 handverlesenen Weinen aus den schönsten und interessantesten Weinbauregionen der Welt. Österreichische und internationale Spezialitäten – inklusive Kultweine –, besondere Raritäten und echte Geheimtipps – beim Tiroler Traditionsbetrieb gibt es Weine, feine Spirituosen, erlesene Olivenöle und Essige in allen Farben und Formen, sowohl aus renommierten Häusern als auch von familiären Kleinbetrieben, die gerade am Durchstarten sind.