Mehrere Pakete in Völs gestohlen: Schaden von mehr als 1000 Euro

Völs – Mehrere Pakete dürften in den vergangenen Wochen in Völs gestohlen worden sein. Wie die Polizei berichtet, erstattete eine 30-Jährige am Montag Anzeige. Sie habe am 8. November über eine Online-Plattform mehrere Waren bestellt. Diese seien laut Zustellbestätigung am 12. bzw. 13. November bei ihrer Wohnadresse angekommen.