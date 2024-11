Massive Drohnenangriffe auf Ukraine

Die Ukraine meldet den nach eigenen Angaben bisher größten russischen Drohnenangriff. Russland habe in der Nacht mit 188 Drohnen angegriffen, und damit mit so vielen wie noch nie, teilte das ukrainische Militär am Dienstag mit. 76 Drohnen seien abgeschossen worden. 96 Drohnen seien nicht mehr aufspürbar, wahrscheinlich weil sie von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden seien, erklärte die Luftwaffe. Fünf Drohnen seien in Richtung Belarus abgedreht.

Russland rückt in der Ukraine Analysten zufolge so schnell vor wie seit dem Beginn des Krieges nicht mehr. In der Vorwoche habe Russland 235 Quadratkilometer an Boden gewonnen, berichtete die unabhängige russische Mediengruppe Agentstwo. Im November seien bisher 600 Quadratkilometer dazugekommen. "Die russischen Streitkräfte sind in letzter Zeit deutlich schneller vorgerückt als im gesamten Jahr 2023", hieß es in einem Bericht von Analysten des Institute for the Study of War in Washington.