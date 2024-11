Trump will hohe Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada

Der designierte US-Präsident Donald Trump will als eine seiner ersten Amtshandlungen Strafzölle auf Importe aus Mexiko und Kanada verhängen. Er werde ein entsprechendes Dekret am Tag seines Amtsantritts am 20. Jänner unterzeichnen, schrieb Trump am Montag im Kurzbotschaftendienst Truth Social. Demnach sollen alle Produkte aus den beiden Nachbarländern mit einem Zoll von 25 Prozent belegt werden.