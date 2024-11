Computer-Vision-Syndrom - moderne Zivilisationskrankheit

"Studien weisen darauf hin, dass jeder Zweite, der Computer und Smartphones intensiv nutzt, unter CVS leidet", sagte jetzt dazu Wolf Lagreze von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), der als Leiter der Abteilung für Neuroophthalmologie, Kinderophthalmologie und Schielbehandlung an der Universitätsaugenklinik Freiburg in tätig ist. Zu den Leitsymptomen des CVS zählen Kopfschmerzen und Augenbrennen, die von chronischer Fehlhaltung und gereizten Augen herrühren.

Ein Teil des Problems ist laut dem Experten von der deutschen Fachgesellschaft der Augenärzte schon in der Computertechnik selbst begründet. "Wir steuern am Computer mit der Maus den Cursor", erläuterte der Freiburger Augenarzt. "Damit wir die Bewegungen gut koordinieren können, sinkt unbewusst die Blinzelfrequenz."

Das Resultat: Die Augen werden durch den Lidschlag nicht mehr gut mit Tränenflüssigkeit befeuchtet, der Tränenfilm wird instabil, die Augen beginnen zu brennen. "Mit der Zeit wird es manchmal ein Schmerz in Richtung Kopf", sagte Lagreze. Er empfahl in einer DOG-Aussendung, am Computer öfter Pausen einzulegen, alle paar Minuten in die Ferne zu schauen und bewusst zu blinzeln oder gar die Augen für ein paar Sekunden zu schließen. "Wohltuend für die Augen ist auch, weniger zu heizen und regelmäßig zu lüften, um die Luft feuchter zu halten", riet der DOG-Experte.