Polizei-Großeinsatz in Wiener Neustadt: Innenstadt wurde zeitweise gesperrt, Verdächtiger flüchtig

Wiener Neustadt – Die Polizei ist am Montag in Wiener Neustadt in Verbindung mit Ermittlungen gegen organisierte Drogenkriminalität im Großeinsatz gestanden. Teile der Innenstadt waren vorübergehend gesperrt. „Die Durchsuchung eines mehrstöckigen leer stehenden Hauses wurde beendet“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am späten Abend. Die Sperre wurde mit 22 Uhr aufgehoben. Eine Faustfeuerwaffe wurde in dem Gebäude sichergestellt. Die Fahndung nach einem Verdächtigen lief weiter.