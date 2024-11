Technische Probleme bei Sparkasse: Online-Banking und Geldabheben derzeit nicht möglich

„Wegen technischer Probleme sind George und unsere Services in unseren Filialen nicht verfügbar. Kartenzahlungen sowie Bargeldbehebungen sind aktuell nur eingeschränkt möglich“, heißt es in einem Facebook-Posting der Bank. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einer Lösung des Problems“, erklärt Karin Berger, Pressesprecherin der Erste Group gegenüber der TT. Ob alle Kunden von den Problemen betroffen sind, war vorerst nicht klar.