Plus 3,5 Prozent Gehalt für den öffentlichen Dienst, Land Tirol übernimmt Abschluss

Ob die Landes- und Gemeindebediensteten wie meist dieselbe Erhöhung bekommen, muss in den Ländern entschieden werden. Hier geht es um insgesamt rund 324.000 Betroffene. In Tirol hat Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) diese Entscheidung schon getroffen und kündigt an, dass die 5500 Mitarbeiter im Landesdienst und 8500 Personen bei den Tirol Kliniken ebenfalls durchschnittlich 3,5 Prozent plus bekommen werden.