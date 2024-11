Touristen-Boot im Roten Meer verunglückt: Mindestens drei Tote und 13 Vermisste

Kairo, Hurghada – Nach dem Bootsunglück im Roten Meer haben Retter drei Leichen aus dem Wasser geborgen. Das sagte der für die Region zuständige Gouverneur Amr Hanafi. Zur Nationalität der drei Todesopfer könne er keine Angaben machen. Es sind die ersten bestätigten Toten nach dem Unglück. Es werden noch Menschen vermisst. Zwei von ihnen stammen aus München, wie die dortige Polizei bestätigte. Österreicher sind laut Außenministerium in Wien nach Wissensstand vom Dienstag nicht betroffen.

Von ursprünglich 44 Menschen an Bord wurden damit am Dienstag noch 13 Menschen vermisst, 28 Überlebende wurden gerettet. Hanafi sagte zuvor, dass vier Deutsche und zwei Schweizer an Bord gewesen seien sowie unter anderem rund 20 Urlauber aus weiteren europäischen Ländern. Das Auswärtige Amt hatte lediglich bestätigt, dass Deutsche unter den Vermissten seien, aber keine Zahl genannt. Die Suche nach den Vermissten gehe mit einer Fregatte des ägyptischen Militärs und Hubschraubern weiter, sagte Hanafi.