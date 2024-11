Von Android zu HarmonyOS Next: „Mate 70“ mit neuem Huawei-Betriebssystem

Peking – Der chinesische Technologieriese Huawei hat sein erstes Smartphone mit einem eigenen Betriebssystem präsentiert. Das „lang erwartete Mate 70, das leistungsstärkste aller Zeiten“ sei nun mit dem Betriebssystem HarmonyOS Next erhältlich, sagte Huawei-Manager Richard Yu bei einer Veranstaltung zur Vorführung des neuen Geräts am Dienstag in der Firmenzentrale in Shenzhen. Das mit Sanktionen belegte Unternehmen will damit den Schwergewichten Google und Apple entgegentreten.