Berufliche Chancen bei den Sozialen Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern von Zams

Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul mit Ordenssitz in Zams beschäftigt rund 1900 engagierte Mitarbeiter*innen. Sie leisten einen entscheidenden und kostbaren Beitrag in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen – von der medizinischen Versorgung im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams über Bildungseinrichtungen bis hin zur Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Durch gelebten Teamgeist und ein starkes Gemeinschaftsgefühl wird an den Standorten in Tirol, Vorarlberg und Kärnten täglich das Leben vieler Menschen verbessert. Eine breites Spektrum an Tätigkeitsbereichen bietet Abwechslung sowie umfangreiche Entwicklungschancen für einen erfüllenden Berufsweg.