39-Jährige bei Verkehrsunfall in St. Johann verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der sogenannten „Egger-Kreuzung“ in St. Johann ist am Dienstagvormittag eine 39-Jährige verletzt worden. Die Frau wollte mit ihrem Pkw gegen 7.30 Uhr von der Speckbacherstraße nach links in die Pass-Thurn-Straße in Richtung Kitzbühel einbiegen. Zur selben Zeit war ein 48-jähriger Rumäne mit seinem Auto auf der Pass-Thurn-Straße von Kitzbühel kommend in Richtung St. Johann unterwegs. „Beim Einbiegevorgang kam es aus unbekannter Ursache zum Zusammenstoß beider Pkw“, berichtet die Polizei.