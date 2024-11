Motorradhersteller KTM schlittert in Pleite und beantragt Sanierung

Bereits in der Vorwoche wurden neben dem Liquiditätsengpass auch neuerlich personelle Einschnitte in Mattighofen bekanntgegeben. Eine Produktionspause im Jänner und Februar soll den Lagerbestand reduzieren. Weiters folgt ein Ein-Schicht-Betrieb, was rund 300 der 5000 Mitarbeiter den Job kosten werde. Erst im Frühjahr hatte KTM mitgeteilt, 300 Posten in der Fertigung und 120 Jobs in Forschung und Entwicklung zu streichen.