59-Jährige bei Verkehrsunfall auf der Drautalstraße in Anras verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Dienstag in Anras eine 59-jährige Pkw-Lenkerin verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau auf der Drautalstraße in Richtung Lienz unterwegs. Auf der Kreuzung zur Ortszufahrt Köden prallte sie gegen 12.30 Uhr mit dem entgegenkommenden Wagen einer 73-Jährigen zusammen, die gerade nach links abbiegen wollte.