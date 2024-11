Salzburg schlitterte gegen Leverkusen in das nächste Debakel

Leverkusen – Die Probleme von Red Bull Salzburg sind am Dienstag in der Champions League schonungslos offenbart worden. Die Salzburger waren beim deutschen Meister Bayer Leverkusen völlig chancenlos und unterlagen 0:5 (0:3).

Es war die dritte Pflichtspielniederlage in Folge für das Team von Trainer Pepijn Lijnders, der nun wohl einmal mehr um seinen Job zittern muss. Während Leverkusen den Aufstieg in die K.o.-Phase mit zehn Punkten aus fünf Spielen praktisch in der Tasche hat, benötigen die Salzburger dafür ein kleines Wunder.

Österreichs Vizemeister wurde vor 30.000 Zuschauern in der BayArena nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen. Florian Wirtz traf im Doppelpack (8./Elfer, 30.). Dazu waren Alejandro Grimaldo (11.), Patrik Schick (61.) und Aleix Garcia (72.) erfolgreich. Für Salzburg war es die dritthöchste Niederlage seit dem Red-Bull-Einstieg 2005. In der Bundesliga hatte es in dieser Saison bereits ein 0:5 gegen Titelverteidiger Sturm Graz gesetzt, in der Champions League ein 0:4 daheim gegen Stade Brest.