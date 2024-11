Israel ruft Bewohner von Teilen Beiruts zur Evakuierung auf

Die israelische Armee hat kurz vor Inkrafttreten einer geplanten Waffenruhe Einwohner in mehreren Teilen der libanesischen Hauptstadt Beirut zur Evakuierung aufgerufen. "Dringende Warnung an die Bewohner der Region Beirut", schrieb Armeesprecher Avichay Adraee in der Nacht auf Mittwoch im Onlinedienst X. Die Evakuierungsaufruf richte sich an die Einwohner des Viertels Bashura im Stadtzentrum sowie die Menschen im Süden Beiruts, insbesondere im Vorort Ghobeiry.

Die israelische Armee hatte zuvor Ziele in mehreren Stadtteilen von Beirut unter Beschuss genommen. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden am Dienstag bei einem Angriff auf ein vierstöckiges Gebäude im dicht besiedelten Viertel Nuiri im Zentrum der Hauptstadt mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt, am frühen Abend trafen weitere Angriffe das Zentrum Beiruts. Zudem nahm die israelische Armee Hochburgen der Hisbollah-Miliz im Beiruter Süden massiv unter Beschuss.

Kurz nach der Waffenruhe-Ankündigung meldete die Hisbollah einen Drohnenangriff auf Israel. Dabei seien "sensible militärische Ziele" in und um Tel Aviv ins Visier genommen worden, teilte die pro-iranische Miliz am späten Dienstagabend mit. Der Angriff sei eine Reaktion auf die israelischen Bombardements in Beirut.

Bei israelischen Luftangriffen im Grenzgebiet zwischen dem Libanon und Syrien wurden nach Angaben von Aktivisten und Behörden mindestens drei Menschen getötet worden. Israel habe insgesamt drei Grenzübergänge in den syrischen Provinzen Tartus und Homs bombardiert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Dienstagabend mit. Zwei Soldaten der syrischen Regierungstruppen seien dabei getötet worden.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurde außerdem bei einem israelischen Luftangriff auf den Grenzübergang Al-Arida nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Mensch getötet. Die Beobachtungsstelle meldete außerdem weitere israelische Angriffe auf inoffizielle Grenzübergänge und Brücken im syrisch-libanesischen Grenzgebiet. Die Organisation bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk verschiedener Quellen in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite oft kaum zu überprüfen.

Israel hat wiederholt Ziele pro-iranischer Milizen in Syrien angegriffen, äußert sich aber meist nicht dazu. Die Angriffe hatten sich zuletzt intensiviert. Seit September greift die israelische Armee gezielt Grenzübergänge zwischen dem Libanon und Syrien an.

Mittwochfrüh soll eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft treten. Das israelische Sicherheitskabinett hatte nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu Dienstagabend für die Feuerpause gestimmt.