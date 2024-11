„Die Hütte brennt schon lichterloh“: Nur jedes fünfte Unternehmen in Tirol nutzt Künstliche Intelligenz

Hall, Landeck – Drastische Worte wählte Rainer Haag, CEO des Automatisierungs- und Robotik-Unternehmens Ematric in Landeck. Zahlreiche Unternehmens-Insolvenzen und Hiobsbotschaften aus vielen Branchen setzten die heimische Industrie massiv unter Druck. „Es ist nicht nur Feuer am Dach“, sagte er am „Summit Industrie 4.0“ in Hall, „es brennt schon die ganze Hütte“. Angesichts vieler geopolitischen Herausforderungen und des hohen Kostendrucks sei der „Einsatz modernster Technologien ein zentraler Wettbewerbsfaktor“, stellte Haag klar.