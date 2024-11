Mariah will nur Dich! Eine Weihnachts-Hymne wird 30 Jahre alt

„All I want for Christmas is you“ sang Mariah Carey vor drei Jahrzehnten das erste Mal. Und noch immer ist der Weihnachts-Hit ein Dauerbrenner. Kaum ein Christmas-Song brachte so viele Rekorde ein, den Erfindern aber auch Ärger.

Haben Sie es heuer schon gehört? Wenn „All I want for Christmas is you“ zu hören ist, dann ist die Kitsch-Saison offiziell eröffnet. Vor 30 Jahren lancierten Mariah Carey und Walter Afanasieff den Superhit. Der Song wurde auf Careys viertem Studioalbum und erstem Weihnachtsalbum „Merry Christmas“ veröffentlicht und Fans können die Textzeilen längst auswendig. Kritiker beschrieben die Nummer zu Beginn als „zu simpel“ und zeigten wenig Begeisterung für die eingängige Melodie. An den Kassen räumte der Hit jedoch ab.

Streit und Klagen

Die Geschichte hinter „All I Want for Christmas is You“ hat aber auch negative Seiten. Die beiden Erfinder des Lieds, Carey und Walter Afanasieff, sind zerstritten. Hauptgrund dafür sei, so sagte es Afanasieff in einem Interview im US-amerikanischen TV, dass Carrey den Ruhm für den Song für sich alleine beanspruchte. Außerdem gab es schon öfter Klagen gegen das Lied, etwa weil andere meinten, sie hätten die Zeilen „All I Want for Christmas Is You“ früher erfunden.

Der runde Geburtstag des Lieds wird heuer auch kommerziell ausführlich zelebriert. Zum 30. Jubiläum des Songs gibt es viele Extras, wie etwa das Doppelalbum „Merry Christmas – 30th Anniversary Deluxe Vinyl“ für rund 100 Euro.

„Wie ein moderner Klassiker“

In einem Interview der „Los Angeles Times“ sagte Carey gerade erst wieder, wie glücklich sie mit dem Lied sei. Es sei ihr Ziel gewesen, etwas zu erschaffen, das bleibe. „Ich glaube, als ich es schrieb, dachte ich daran, dass es auch zeitlos sein sollte. Ich wollte, dass es sich wie ein moderner Klassiker anfühlt.“ Jährlich postet Carrey auf Instagram den Start ihrer Weihnachtssaison und erinnert an den Superhit und das Album „Merry Christmas“.

Mehrere Rekorde für „All I Want for Christmas Is You“