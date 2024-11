Kitzbüheler (22) und Imsterin (68) verloren je 10.000 Euro an Betrüger

Kitzbühel – Wieder einmal wurde am Mittwoch ein Fall von Online-Betrug bekannt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, wurden im Zeitraum zwischen Juli und November 2024 mehrfach unberechtigt Beträge vom Bankkonto eines 22-jährigen Deutschen abgebucht.

Laut den Beamten handelte es sich um verschiedenste Transaktionen, wie Zahlungen für Taxifahrten und Hotelbuchungen, die in unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurden. Die bislang festgestellte Schadenshöhe beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Eurobetrag. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Ebenso berichtete die Polizei am Mittwoch von einem Betrugsfall in Imst. Im Zeitraum von April 2024 bis November 2024 habe ein unbekannter Täter einer 68-jährigen Imsterin über Social Media vorgemacht, ein international berühmter Schauspieler zu sein.

In gutem Glauben, einer Berühmtheit bei finanziellen Problemen zu helfen, kaufte die 68-jährige Österreicherin mehrmals Wertkarten und übermittelte Fotos der freigerubbelten Codes an den unbekannten Täter. Laut Polizei übermittelte die Frau in dieser Zeit mehr als 10.000 Euro.