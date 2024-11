Rodel-Talk im Einkaufszentrum DEZ

Der EBERSPÄCHER Weltcup in Innsbruck/Igls am 7. und 8. Dezember ist vor allem für Österreichs Kunstbahnrodler ein erstes Saison-Highlight im Winter 2024/25. Im Zuge der Veranstaltung gibt’s am 4. Dezember ein besonderes Warm-Up – ein Spezial-Event im DEZ, bei dem die Besucher Rodel-Legenden und aktuelle Stars der Szene hautnah erleben können.

Im Eiskanal von Innsbruck/Igls geht’s wieder zur Sache. Was haben Sportler von einst und Stars von heute dazu zu sagen? Befragt von den bekannten Sport-Moderatoren Alex Hager und Othmar Peer geben sie am 4. Dezember in einem überdachten Bereich am Westeingang des Einkaufszentrums spannende Einblicke in den Rodelsport.

Ab 11 Uhr äußeren sich Mitglieder führender Rodelnationen wie Deutschland, Italien und Österreich zum bevorstehenden Weltcup-Event in Igls. Zur zweiten Kunstbahn-Talkrunde ab 14 Uhr werden Rodel-Legenden wie Armin Zöggeler, Georg Hackl, Markus Prock, Andreas Linger und andere erwartet.

Dazwischen, um zirka 12.30 Uhr, steht eine Präsentation der vom 17. bis 19. Jänner 2024 in im Kühtai stattfindenden Weltmeisterschaft im Rennrodeln auf Naturbahnen am Programm. Erwartet werden dazu Medaillen-Anwärterin und Lokalmatadorin Riccarda Ruetz sowie OK-Chef Marco Holzknecht, seines Zeichens Präsident des ausrichtenden Vereines, dem RC Kühtai-Sellraintal.

Für die Besucher des Rodel-Talks am 4. Dezember im Einkaufszentrum DEZ wird es auch einen Startrampen-Wettkampf geben. © Rodel Austria

Für Besucher wird auch ein spannendes Rahmenprogramm organisiert. So können sie sich virtuell selbst auf einer Rennrodel versuchen. Im vergangenen Jahr haben Rodel Austria und das MCI das Projekt VRodel gestartet. Dabei wird mittels virtueller Brille eine Rodelbahn abgefahren und mit Hilfe eines speziellen Equipments direkt auf das Sportgerät Einfluss genommen.

Schließlich wird’s für die Gäste im DEZ noch eine ganz besondere Challenge geben. Auf einer Startrampe können sie den Rodel-Assen nacheifern und sich im Wettkampf messen. Die beste Starterin und der beste Starter werden im Nachgang des Events kontaktiert und erhalten je eine VIP-Karte für zwei Personen wahlweise für Samstag oder Sonntag am Weltcup-Wochenende.

Der Rodel-Talk im Einkaufszentrum DEZ am 4. Dezember: Das wird ein neuartiges Opening für den Weltcup-Event, der am darauffolgenden Wochenende zahlreiche Rodelbegeisterte aus dem In- und Ausland zur Olympiabahn in Igls lockt. Und natürlich will das heimische Team dort in allen Disziplinen wieder ein gewichtiges Wort im Kampf um die Podestplätze mitreden.