Nachhaltige Erlebnisse beim Biathlon Weltcup in Hochfilzen

Vom 13. bis 15. Dezember wird Hochfilzen erneut zum Treffpunkt für Biathlon-Fans aus aller Welt. Spannende Wettkämpfe, eine einmalige Atmosphäre sowie ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit machen dieses Wochenende zu einem besonderen Erlebnis. Tickets sind noch in allen Kategorien erhältlich.

Auch in diesem Jahr verspricht der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ein actionreiches Wochenende für Sportfans. Das kompakte und abwechslungsreiche Rennprogramm von Freitag bis Sonntag bietet den Besuchern an jedem Tag zwei spannende Wettkämpfe. Der Auftakt erfolgt am 13. Dezember mit den Sprintrennen der Damen und Herren, bei denen Biathlon-Stars aus aller Welt um wertvolle Punkte kämpfen. Die heimischen Athlet:innen rund um Lisa Hauser, Anna Gandler, Felix Leitner und Simon Eder wollen sich im starken Starterfeld behaupten und sich eine gute Ausgangsposition für die anschließenden Verfolgungsrennen sichern. Den krönenden Abschluss bilden am Sonntag die packenden Staffelrennen.

Rund um die Rennen ist auch in diesem Jahr ein vielfältiges Rahmenprogramm für die Besucher geplant. So erfolgen die Siegerehrungen unmittelbar nach den Wettkämpfen im Stadion und in der Fanzone ist ebenfalls Stimmung geboten. Zudem steigt am Freitag und Samstag im Kulturhaus Hochfilzen die legendäre Biathlon-Party. „Unser Ziel ist es, den Fans ein tolles und nachhaltiges Biathlon-Wochenende zu bieten, das sie lange in Erinnerung behalten werden“, so Franz Berger, der Chef des lokalen Organisationskomitees.

Nachhaltigkeit in Hochfilzen: ein langfristiges Konzept

Hochfilzen ist seit mehr als 50 Jahren „a Home of Biathlon“. Von den ersten österreichischen Meisterschaften 1973 bis hin zum heutigen Weltcup hat sich die kleine Gemeinde im Tiroler Unterland zu einem internationalen nordischen Sportzentrum entwickelt. Nachhaltigkeit war dabei von Anfang an ein zentrales Anliegen. Alle Erweiterungen des Biathlonstadions, der Rennstrecke und der modernen Funktionsgebäude, die beispielsweise mit der WM 2017 entstanden, sind auf eine ganzjährige Nutzung ausgelegt. Gleiches gilt für die weitere Entwicklung bis zu den Weltmeisterschaften 2028. Auch im Hinblick auf den Weltcup wird Nachhaltigkeit großgeschrieben: So sorgt ein Schneedepot für die nötige Pistenbedeckung, und zusätzlich benötigter Schnee wird unter Einsatz erneuerbarer Energien erzeugt. Das Wasser, das für die Beschneiung genutzt wird, stammt aus einer eigenen Quelle und wird nach dem Einsatz wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. Für Wärme sorgt das „Bioheizhaus“, eine Hackschnitzelanlage, und durch den Einsatz von Mehrwegmaterialien, sowohl im Zuschauerbereich als auch bei der Mitarbeiterverpflegung, werden wichtige Ressourcen geschont. „Unsere Vision ist es, die Infrastruktur in Hochfilzen sowie den Weltcup selbst, langfristig nachhaltig zu gestalten.“, erklärt Franz Berger. Dies beginnt bereits bei der Anreise, wo auf umweltfreundliche Lösungen gesetzt wird.

Tickets und Anreise

Mit dem Zuschauer-Shuttle aus Saalfelden, Leogang bzw. dem PillerseeTal kommen die Fans bequem und umweltschonend zur Veranstaltung sowie mit dem VVT kostenlos aus ganz Tirol. Für eine kostenfreie Anreise mit dem öffentlichen Verkehr, kann mit nebenstehendem QR-Code ein Ticket gebucht werden. Dieses gilt als Fahrschein für die tirolweite An- und Abreise zur Veranstaltung mit allen VVT-Nahverkehrsverbindungen (ausgenommen Kernzone Innsbruck, ÖBB IC, ÖBB EC, ÖBB Railjet und WESTbahn).

Unter www.skiaustriaticket.at oder www.biathlon-hochfilzen.at können Tages- und Generalkarten für Tribünen, Strecke oder den VIP-Bereich bequem bestellt werden.