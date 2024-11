Armin Wolf und Peter Filzmaier im Interview: Klagsdrohungen und manches Hoppala

ORF-Journalist Armin Wolf ist für seine kritischen Interviews in der „ZiB 2“ bekannt, Politik-Professor Peter Filzmaier für seine pointierten Analysen vor laufender Kamera. Würden sie selbst den Schritt in die Politik wagen? Darüber hat die TT hat mit den beiden gesprochen. Am 29.11. gastieren sie in Innsbruck.