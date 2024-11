Zwei Nasen lassen das Lästern sein: Gottschalk und Krüger machen Schluss mit ihrem Podcast

Dieser Spruch ging voll daneben. Nachdem sich Thomas Gottschalk in seinem Podcast „Die Supernasen“ mit Kumpel Mike Krüger über die Rundungen von Sängerin Maite Kelly lustig machte, gingen die Wochen hoch. Das Läster-Paar zieht nun Konsequenzen daraus. Und Maite Kelly kontert.

Ende des Jahres ist Schluss mit dem Podcast der TV- und Kinohelden der 80er: Thomas Gottschalk und Mike Krüger haben sich entschieden, den Podcast „Die Supernasen" auf RTL+ nicht fortzusetzen, teilte der Sender RTL mit.

Die Bild-Zeitung berichtete, Gottschalk und Krüger hätten das Ende beschlossen, um weiteren Shitstorms aus dem Weg zu gehen: Sie seien es leid, fortwährend missverstanden zu werden. Viele seien nur darauf aus, ihnen einen Strick zu drehen, aus dem, was sie von sich gäben.

Kein gutes Näschen für Sprüche

Zuletzt wurde Gottschalk wegen Bodyshamings kritisiert, weil er über die Figur der Sängerin Maite Kelly eine Bemerkung gemacht hatte. Der Show-Master ist am Samstag Stargast in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen (43). In Vorbereitung auf seinen Auftritt hatte der 74-Jährige im Gespräch mit Kumpel Krüger (72) geblödelt, er müsse Kelly wahrscheinlich zur Seite schubsen, damit man ihn sehe.

Mit seinem Spruch handelte sich Gottschalk im Netz viel Kritik ein. Denn Maite Kelly ist dafür bekannt, dass sie ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper hat und sich immer wieder gegen Bodyshaming ausspricht.

Maite Kelly auf der Bühne mit Florian Silbereisen. © IMAGO/Sven Simon

Der Entertainer sieht sich - wie so oft in letzter Zeit - falsch verstanden. Bild zitierte Gottschalk mit den Worten, er glaube schon genug Gags auf seine eigenen Kosten gemacht zu haben, um es sich in seinem Alter leisten zu können, „auch Maite nicht ungeschoren davon kommen zu lassen". „Das weiß niemand besser als sie selbst, denn sie ist immerhin alt genug, schon mal das Sprichwort gehört zu haben: „Was sich liebt, das neckt sich.“

Maite Kelly wehrt sich

Maite Kelly - die übrigens gar nicht auf der Gästeliste der Show steht - findet den Läster-Spruch über ihre Figur allerdings gar nicht witzig. Der Bild verriet die Sängerin: „Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen. Deshalb bekamen sie auch damals nie meinen Respekt.“

Gott sei Dank habe sie ihr Vater mit genug Selbstliebe ausgestattet, dass Witze auf Kosten ihrer Figur sie in ihrem Leben am allerwenigsten gejuckt hätten. „Aber nicht jedes Mädchen hat das Glück, so einen Papa zu haben. Deswegen sind solche entwürdigenden Sätze, Taten oder Gesten inakzeptabel. Und wir haben als Erwachsene die Pflicht, unsere Kinder, Brüder und Schwestern davor zu beschützen“, betont die 44-Jährige.

Geblödelt wird seit den 80er-Jahren

Der Podcast „Die Supernasen" spielte als Audioformat auf alte nationale Kinohits an. Krüger und Gottschalk galten in den frühen 80er-Jahren als Garant für volle Lichtspielhäuser. Die „Supernasen"-Reihe besteht aus den Komödien „Piratensender Powerplay" (1982), „Die Supernasen" (1983), „Zwei Nasen tanken Super" (1984) und „Die Einsteiger" (1985).