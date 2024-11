Unterländer Wärmepumpen-Hersteller Lambda gewinnt Tirol Change Award 2024

Achenkirch – Zum fünften Mal wurde im Rahmen des diesjährigen Change Summit am Achensee der Tirol Change Award verliehen. Mit ihm werden innovative Tiroler Unternehmen ausgezeichnet, die Akzente setzen und mit ihren Projekten und Initiativen einen nachhaltigen Beitrag zur positiven Entwicklung Tirols leisten.

Zehn Firmen und Pionierdenker aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen waren heuer nominiert. Entgegennehmen durften die begehrte Auszeichnung schlussendlich Florian Entleitner und Florian Fuchs , die Gründer von Lambda Wärmepumpen . Die Firma mit Sitz in Kirchbichl konnte mit einer Innovation überzeugen, die ein dringendes gesellschaftliches Problem adressiert: Energieeffizienz.

Mit einem neuartigen Prozess steigert das Unternehmen die Effizienz von Luftwärmepumpen signifikant und nutzt dabei ein für Wärmepumpen außergewöhnlich ästhetisches Design, hieß es in der Begründung. Durch seinen Ursprung im Startup-Bereich zeigt Lambda dynamisches Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg, hat die Marktreife bewiesen und sich in einem Tiroler Stärkefeld – der Wärmepumpentechnologie – als Innovator etabliert.

„Dieser Preis ist eine Anerkennung für unser Unternehmen und all diejenigen, die an unsere Vision einer nachhaltigeren Zukunft glauben. Wir sind stolz darauf, mit unserer Technologie einen echten Unterschied zu machen – für die Menschen, die Umwelt und die Energiewende“, so die beiden Gewinner.