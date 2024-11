Deponiepläne in Reutte sind für Liste Fritz Blaupause einer Entmündigung

Angesichts von Bürgerprotesten und der ablehnenden Haltung Reuttes zum geplanten Deponieprojekt am Katzenberg bringt die Liste Fritz zwei Dringlichkeitsanträge in den Landtag ein. Eine Bürgerinitiative will die Verlegung aller Dosierampel im Bezirk Reutte an die Grenze.