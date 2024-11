Von Bozner Platz bis Altstadtpflaster: Wo Innsbruck 2025 ein neues Gesicht erhält

Von der „klimafitten Neugestaltung“ städtischer Plätze bis zum zweiten Teil der Altstadtpflasterung: Speziell in den Tiefbaubereich steckt die Stadt Innsbruck 2025 sehr viel Geld. Am Mittwoch gaben die Stadträtinnen Mariella Lutz (JA) und Janine Bex (Grüne) einen Überblick über die Vorhaben in ihren besonders umfangreichen Ressorts.