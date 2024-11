Sturm Graz beendete die Durststrecke in der Champions League

Jetzt hat sich auch Sturm Graz in der neuen Champions League verewigt. Die „Blackies“ feierten am fünften Spieltag gegen Girona den ersten Sieg und die ersten Punkte.

Klagenfurt – Sturm Graz schrieb im fünften Anlauf die ersten Punkte in der laufenden Champions League an. Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Jürgen Säumel setzte sich der Meister am Mittwoch gegen den spanischen Vorjahresdritten Girona mit 1:0 (0:0) durch.