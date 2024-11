Knapp 60 Tote nach Gefechten in Syrien

Bei Gefechten zwischen Rebellen und der syrischen Armee sind laut Informationen von Aktivisten mindestens 57 Menschen ums Leben gekommen. Die Kämpfe brachen im Nordwesten des Landes im Gouvernement Aleppo aus, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete. Demnach griff ein islamistisches Bündnis Stellungen der syrischen Streitkräfte an, auch mit Artilleriefeuer.

Bei dem unerwarteten Angriff der Jihadisten seien 26 Mitglieder der Jihadistengruppe Haiat Tahrir-al Scham (HTS) und ihrer Verbündeten sowie 31 Mitglieder der Regierungstruppen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Die Armee reagierte mit Luftangriffen auf militärische Ziele der HTS, die als eine der stärksten bewaffneten Gruppen in der Region gilt, aber auch auf Wohngebiete. Wie die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien weiter berichtete, wurden mindestens vier Zivilisten getötet und zwölf weitere verletzt, darunter auch acht Kinder.