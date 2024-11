Riesenballons vor New Yorker Thanksgiving-Parade aufgeblasen

Das traditionelle Aufblasen riesiger Heliumballons für die alljährliche Thanksgiving-Parade hat in New York in diesem Jahr wieder Hunderte Menschen angezogen. Beim Central Park in der New Yorker Upper West Side in Manhattan nahmen die Figuren für den Festzug am Donnerstag von Minute zu Minute klarere Formen an. Darunter sind in diesem Jahr neben klassischen Ballons wie Sponge Bob auch neue, unter anderem Minnie Maus, Goku von der Serie "Dragon Ball" und Superheld Spider Man.