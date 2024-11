A13 wegen Lkw-Unfall auf Höhe des Brenners gesperrt

Wegen eines Verkehrsunfalls, an dem ein Lkw beteiligt ist, musste die Brennerautobahn (A13) am Donnerstag in der Früh in Richtung Italien komplett gesperrt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 5.15 Uhr zwischen Brenner und Sterzing, wie lange die Sperre noch aufrecht sein wird, sei derzeit nicht abschätzbar, hieß es vonseiten der Verkehrsinformationszentrale auf Nachfrage der TT.