Sperre auf Brennerautobahn nach Lkw-Unfall wieder aufgehoben, Stau hält an

Wegen eines Verkehrsunfalls, an dem ein Lkw beteiligt war, musste die Brennerautobahn (A13) am Donnerstag in der Früh in Richtung Italien komplett gesperrt werden. Gegen 5.30 Uhr stießen zwischen Brenner und Sterzing kurz vor der Staatsgrenze ein Klein-Lkw und ein Lkw zusammen.