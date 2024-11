Zweitgiftigste Schlange der Welt: 16-Jähriger starb nach Biss von Braunschlange

Die östliche Braunschlange sorgte wieder für Todesfall in Australien. Das Opfer, ein 16-jähriger Jugendlicher, soll den Biss nicht gleich bemerkt haben und ist erst später im Elternhaus kollabiert.

Brisbane – In Australien ist ein 16-Jähriger vor seinem Elternhaus tödlich von einer der giftigsten Schlangen der Welt gebissen worden. Die Östliche Braunschlange habe den Jugendlichen in Gladstone im tropischen Bundesstaat Queensland am Fuß erwischt, berichtete der Sender 9News unter Berufung auf die Familie. Dieser habe zunächst gar nicht bemerkt, dass er gebissen wurde und sei erst später, als er wieder im Haus war, plötzlich kollabiert.

Schlangenbisse sind nicht immer schmerzhaft. Manchmal sehen sie eher aus wie ein leichter Kratzer oder eine Abschürfung. Das kann dazu führen, dass wertvolle Zeit verloren geht, um das Opfer mit einem Gegengift zu retten.

Zwei tödliche Schlangenbisse pro Jahr

So auch im Fall des Jugendlichen aus Queensland. Er wurde schließlich in lebensbedrohlichem Zustand ins Gladstone Hospital gebracht und anschließend mit einem Rettungshubschrauber nach Brisbane geflogen. Jedoch kam jede Hilfe zu spät: Das Opfer starb am Mittwoch. „Sein Tod hat eine unbeschreibliche Leere in unseren Herzen und in der Familie hinterlassen“, schrieben die Angehörigen in einer Mitteilung.