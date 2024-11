Wenn das Kind fragt, ob es das Christkind gibt: Wie man den Weihnachtsschwindel auflöst

Das Christkind bringt die Geschenke – vorausgesetzt, das Kind ist brav. Diese Erzählung prägte ganze Generationen. In vielen Familien hat der unsichtbare Engel noch heute einen großen Stellenwert in der Weihnachtstradition. Sind die Kinder klein, glauben sie an diese magische Figur, dann kommen irgendwann Zweifel und die Frage: „Gibt es das Christkind wirklich?“. Was Eltern antworten sollen und wie sie den Zauber der Adventzeit trotzdem erhalten können, ohne später als Lügner dazustehen, erklärt die Tiroler Erziehungswissenschafterin Iris van den Hoeven.