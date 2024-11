Wann im Internet teure Abmahnungen drohen

Johannes Ziller: Ja, fast alle kreativen Inhalte wie Fotos, Videos oder Musik im Internet genießen urheberrechtlichen Schutz. Das bedeutet, dass der Schöpfer/die Schöpferin dieser Werke frei entscheiden kann, wer sie insbesondere für Postings in Sozialen Medien nutzen darf. Das Urheberrecht entsteht dabei nicht etwa durch eine Registrierung, wie man das von Erfindungen oder Marken kennt, sondern allein durch den faktischen Schaffensprozess, also etwa durch die Aufnahme des Fotos oder Videos. Jeder kann ein Urheber/eine Urheberin sein, nicht nur professionelle „Content-Creators“. Haben Sie die Inhalte eines Postings selbst erstellt, sind Sie deren Urheber/Urheberin und können sie in sozialen Medien posten. Berücksichtigen Sie aber bitte, dass sich Social-Media-Plattformen wie Facebook in ihren Nutzungsbedingungen pauschal Rechte an Ihren veröffentlichten Inhalten einräumen lassen, um sie allenfalls etwa für Werbung nutzen zu können. Das ist zwar rechtlich umstritten, sollte man aber im Hinterkopf behalten.