Wieder Bank in Kufstein überfallen: Alarmfahndung läuft

Die Serie der Banküberfälle in Tirol reißt nicht ab: Schon wieder wurde am Donnerstag ein Geldinstitut ausgeraubt. Laut ersten Informationen traf es eine Sparkassen-Filiale in Kufstein.

Der Täter soll sich auf der Flucht befinden. Wie die Polizei bestätigt, wurde eine Alarmfahndung ausgelöst, ein Großeinsatz läuft. Schwerbewaffnete Beamte kontrollieren wichtige Verkehrsverbindungen wie beispielsweise die Autobahnauf- und -abfahrten. Ob der Unbekannte Beute gemacht hat und wie sich der Überfall genau zugetragen hat, ist noch nicht bekannt.

In Tirol, und dabei vor allem in Innsbruck, haben sich zuvor innerhalb eines Jahres bereits neun Banküberfälle ereignet. Mehrere Täter konnten mittlerweile festgenommen werden. So wurde ein Anfang Juli nach einem Banküberfall in Innsbruck festgenommenes Duo laut Staatsanwaltschaft auch verdächtigt, für zwei weitere Überfälle im März und April auf Bankfilialen der Landeshauptstadt verantwortlich gewesen zu sein. Das Landeskriminalamt untersuchte zudem Zusammenhänge zu Überfällen in Kufstein im heurigen Jänner sowie November des Vorjahres.

Ende August wurde ein 42-jähriger Slowake nach einem bewaffneten Banküberfall in Mieders im Stubaital festgenommen. Nach einem Überfall auf ein bargeldloses Institut in Innsbruck Anfang September wurde ebenfalls ein Verdächtiger festgenommen. Jener Unbekannte, der im Oktober eine Sparkassen-Filiale in Innsbruck überfiel, ist noch flüchtig. (TT.com)