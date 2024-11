Krampusumzüge, Top of the Mountain Opening und Chris Steger: Das ist los in Tirol

Der erste Advent steht vor der Tür – auch Nikolaus ist nicht mehr weit entfernt. Dementsprechend schaurig geht es in Tirol am Wochenende zu, wenn uns bei diversen Krampusumzügen das Fürchten gelehrt wird. Auch abseits der zotteligen Gestalten ist einiges los am Wochenende. Beim Top of the Mountain Opening Concert in Ischgl darf man sich auf den britischen Superstar Ellie Goulding freuen, Chris Steger kommt nach Kufstein und zahlreiche Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten.