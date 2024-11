Concordia Sozialprojekte: Wie Moldaus verlassenen Kindern wieder Perspektiven gegeben werden

Eines der ärmsten Länder Europas befindet sich im politischen Wandel. Viele suchen im Ausland nach Arbeit, zurück bleiben die Kinder und Alten, meist in prekären Lebenssituationen. Die NGO Concordia mit Sitz in Österreich dockt bei diesen Familien an, um ihnen eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen.