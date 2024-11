Von Tradition zur Transformation: Steuerberatung im digitalen Wandel

Das IT-Team aus Innsbruck hat eine ideale Lösung für diese Anforderungen gefunden und wurde heuer im Herbst mit dem Visionary Award von Microsoft in Wien ausgezeichnet: Die IT2Cloud TAXspace ist eine maßgeschneiderte Serviceleistung, die technisches Know-how mit Branchenkenntnis kombiniert. Sie ermöglicht Steuerberater:innen den optimalen Einstieg in die Microsoft-Cloud-Welt sowie einen modernen und flexiblen Zugang zu KI und digitalen Lösungen. Zudem schafft sie eine solide Basis für eine Kommunikationskultur mit einheitlicher und unkomplizierter Interaktion, die durch intuitive Handhabung überzeugt. Sowohl der Austausch intern als auch der Datenaustausch mit den Klienten wird durch moderne Kommunikationstools gefördert.

Zeit ist eine wertvolle Ressource – und in einer Kanzlei kann sie durch ein IT-Upgrade besser genutzt werden. Mit IT2Cloud TAXspace gehören Routineaufgaben der Vergangenheit an, sodass mehr Raum für das Wesentliche entsteht: Mandanten individuell betreuen, strategische Entscheidungen treffen und die Kanzlei weiterentwickeln.

Mit der neuen Microsoft Cloud Region „Austria East“ wird ab Mitte 2025 eine Cloud-Infrastruktur geschaffen, die nachhaltige Energie aus Österreich nutzt und die lokale Speicherung und Verarbeitung von Daten in Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 und Power Platform unterstützt. „Die Microsoft Cloud Region ist der öffentliche Nahverkehr für IT – modern, sicher und nachhaltig. Sie ermöglicht Kunden, IT Ressourcen in Österreich gemeinsam zu nutzen, senkt Kosten, erhöht Flexibilität und verkleinert den ökologischen Fußabdruck“, so Florian Slezak, Cloud Region Lead von Microsoft Österreich.