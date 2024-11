Von Leiter auf Betonboden gestürzt: 45-jähriger Bauarbeiter in Aschau verletzt

Aschau im Zillertal – Auf einer Baustelle in Aschau stürzte am Donnerstagnachmittag ein 45-jähriger Arbeiter von einer Stehleiter etwa zwei Meter auf einen Betonboden. Der Mann war gegen 15 Uhr mit Trockenbauarbeiten beschäftigt, als es zum Unfall kam.

Am Kopf zog sich der Arbeiter Verletzungen unbestimmten Grades zu. Mitarbeiter bemerkten den Arbeitsunfall und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.