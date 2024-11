U1 fährt in Wien wieder im Normalbetrieb

Große Erleichterung für die Nutzerinnen und Nutzer der Wiener Öffis: Seit heute, Freitag, fährt die U-Bahnlinie U1, die wegen eines Brandes nicht alle Stationen anfahren konnte, wieder im Normalbetrieb. Am 6. Dezember folgt dann auch die U2. Diese war wegen Bauarbeiten seit 2021 nicht am ganzen Streckennetz unterwegs.

Auf der Strecke der U1 war am 19. November in einem Sonderzug mit sechs Waggons, der ohne Passagiere unterwegs war, ein Brand ausgebrochen. Der Zug war dann im Tunnel zwischen den Stationen Taubstummengasse und Südtiroler Platz/Hauptbahnhof brennend zu stehen gekommen. Seitdem hatte es eingeschränkten Betrieb gegeben.

Die U-Bahn war dann nur zwischen Oberlaa und Reumannplatz sowie zwischen Schwedenplatz und Leopoldau im Einsatz. Die Stationen Keplerplatz bis Stephansplatz wurden nicht eingehalten. Am Freitag in der Früh hieß es aber seitens der Wiener Linien: "Ab sofort ist die Linie U1 wieder durchgehend zwischen Leopoldau und Oberlaa für Sie im Einsatz. Wir danken für Ihre Geduld und wünschen eine gute Fahrt!".

Die Teilsperre der Wiener U-Bahn-Linie U2 endet am 6. Dezember. Sie wird dann wieder die gesamte Strecke befahren, also auch den zuletzt gesperrten Abschnitt zwischen Schottentor und Karlsplatz. Das haben der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) und die für den technischen Bereich verantwortliche Wiener-Linien-Geschäftsführerin Gudrun Senk am Freitag mitgeteilt. Ursprünglich hätte der Betrieb schon vor mehr als einem Jahr wieder aufgenommen werden sollen.