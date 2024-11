Erleichterung nach souveränem EM-Auftakt der ÖHB-Frauen

Die Erleichterung über den souveränen 37:24-Auftaktsieg über die Slowakei war Österreichs Handball-Frauen am Donnerstag bei der Heim-EM deutlich anzumerken. "Wir wussten vor dem Spiel, dass wir besser sind. Aber du weißt nie, wie so ein Turnier verläuft", meinte Routinier Patricia Kovacs. Großer Trumpf war neben der höheren Klasse auch die größere Kaderbreite. 11 von 14 Feldspielerinnen trugen sich in die Schützenliste ein.

Herausragend dabei waren die beiden Rückraumspielerinnen Johanna Reichert und Ines Ivancok-Soltic, die je achtmal einnetzten. Das erste Signal an den Rest des Teams gab mit drei Treffern en suite zum 3:0 Ivancok-Soltic. "Als wir dann so gut gestartet sind, war es unglaublich. Gänsehautmomente", sagte die Legionärin in Diensten des ungarischen Clubs Mosonmagyarovari KC nach dem ersten EM-Sieg der österreichischen Frauen seit 2008.

"Mehr geht immer", lachte Ivancok-Soltic. Bisher war das im Team aber nur einmal der Fall, beim 33:27-Test gegen die Schweiz traf sie im Oktober 2023 sogar elffach. Die Freude über einen der vier höchsten EM-Siege Österreichs durfte sie mit ihrer um drei Jahre jüngeren Schwester und Torfrau Lena Ivancok teilen, die mit einer Fangquote von 42 Prozent glänzte. "Geil, vor so einer Kulisse so ein Spiel abzuliefern. Wir haben jetzt natürlich ein super Gefühl", meinte die aktuell bei Neckarsulm in Deutschland spielende Wienerin.

Das "super Gefühl" wird auch nötig sein, um das erklärte Ziel Hauptrunde zu erreichen. "Für das Selbstvertrauen bedeutet das sehr viel. Die Mädels haben jetzt eine ganze Periode auf das Turnier hingearbeitet. Jetzt ist die Euro da, und wir haben wirklich ein tolles Spiel gemacht", befand Teamchefin Monique Tijsterman, die damit auch ein gelungenes Endrundendebüt für Österreich gab.